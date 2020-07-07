Последняя "Надежда": чего хотят львовские горняки под Кабмином

КИЕВ. 7 июля. УНН. Долги на шахте "Надежда", расположенной в городе Сосновка Львовской области, формировались не один месяц, в частности денежный долг за поставленный уголь был у "Центрэнерго", подчиненному Фонду госимущества. Но после встречи горняков с Президентом компания полностью рассчиталась с "Надеждой". Какие еще требования есть у горняков, и возможно ли их удовлетворить, узнавал УНН.

"С начала недели и в течение трех дней коллектив ЧАО "Шахта "Надежда" митинговал под Кабинетом министров и Офисом Президента. Шахтері требовали погашения долгов по зарплате, а руководство шахты - расчета от Центрэнерго на сумму 8,75 млн грн. Интересно, что общая сумма поставок угля на ЦЭ (Центрэнерго - ред.) с этой шахты - 65 млн грн, и до этого было уплачено уже 56,5 млн грн", - сообщал 26 июня председатель Госимущества Дмитрий Сенниченко.

То есть, все расчеты со стороны государства были проведены. Но горняки жалуются, что и этих средств им не хватает.

"Ситуация на шахте сложилась такая, что задолженность формировалась в течение 4 месяцев. Сейчас немного Центрэнерго с нами рассчиталось. Остался март дозакрить, апрель и май", - говорит и.о. директора ЧАО "Шахта "Надежда" Игорь Пиляй.

Предварительное руководство "Надежды" подозревается в хищениях

Почему прибыльная шахта скатилась в нищету, выясняют сейчас правоохранители, говорит нардеп от "Слуги народа", избранный во Львовской области, Юрий Камельчук. Предыдущее руководство шахты подозревается в присвоении около 12 млн грн.

"Они нормально отрабатывали все это время, никакой помощи не просили. С прошлого года начали отрабатывать по прямым поставкам угля на Центрэнерго, там даже были авансовые платежи. Но по предварительным данным аудита, на шахте зафиксированы злоупотребления со стороны предыдущего руководства. Пока данные не подтверждены, но, думаю, они будут. Где-то 12 млн грн нашли, которые были выведены. Таким образом, предыдущее руководство, против которого даже уголовное дело было возбуждено, оно образовало этот долг, что в зарплате вылился в 3-4 месяца. Им платили деньги, но не полную сумму все время, и по факту задолженность очень возросла. По электроэнергии потребность составляет 50 млн", - рассказывает Камельчук.

Государство сегодня ничего не должно "Надежде"

По его словам, формально ни Кабмин, ни "Центрэнерго" ничего сегодня не должны "Надежде", но и горняки также не виноваты, что так случилось. Возможно, "Центрэнерго" предоставит им авансовый платеж, говорит нардеп.

"Идут переговоры об авансовом платеже от "Центрэнерго", но у "Центрэнерго" свои проблемы - у них там уже убытков на 1,8 млрд. Новый руководитель тоже с этим разбирается, и насколько это будет быстро - неизвестно. Поговорили о 15 млн грн, которые им выплатят в течение 10 дней, но шахтеры говорят, что им этого мало, просят закрыть хотя бы два месяца. Сегодня продолжатся переговоры о возможности получения авансового платежа в 30, а то и в 45 млн грн, это как раз три месячных фонда оплаты труда их, по 15 млн грн в месяц", - говорит Камельчук.

Другого выхода, говорит нардеп, нет - государство не имеет права оказывать им финансовую помощь.

"Не имеет права сейчас государство никоим образом выделить им деньги, потому что они на стадии закрытия, госпомощь не предоставляется таким шахтам. Оно финансируется из отдельной программы о закрытии шахт, в которой они по факту пока не находятся", - отмечает Камельчук.

"Надежде" нужен стабильный сбыт угля

С горняками "Надежды" вчера встречалась и и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Она готова способствовать шахте в восстановлении нормальной работы.

"Шахта должна приступить к работе и увеличивать реализацию угля, ведь это необходимо для получения дохода и, соответственно, выплат заработной платы", - подчеркнула Буславец, которая в июне инициировала приоритет использования украинского угля на теплоэлектростанциях именно для вывода таких шахт, как "Надежда", из депрессии.

Ее инициативу поддержал Кабмин соответствующим распоряжением. Оно предусматривает, что "Центрэнерго" будет предоставлять приоритет в сжигании украинского угля вместо газа, ведь такой подход позволит обеспечить стабильный сбыт угля не только с шахты "Надежда", но и других горняков, которые с осени прошлого года находились в простое.