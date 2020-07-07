Остання “Надія”: чого хочуть львівські гірники під Кабміном

КИЇВ. 7 липня. УНН. Борги на шахті “Надія”, що розташована у місті Соснівка Львівської області, формувалися не один місяць, зокрема боргував гроші за поставлене вугілля “Центренерго”, підпорядкований Фонду держмайна. Та після зустрічі гірників з Президентом компанія повністю розрахувалася з “Надією”. Які ще вимоги у гірників, та чи можливо їх задовольнити, дізнавався УНН.

“З початку тижня та впродовж трьох днів колектив ПрАТ “Шахта "Надія“ мітингував під Кабінетом міністрів та Офісом Президента. Шахтарі вимагали погашення зарплатних боргів, а керівництво шахти — розрахунку від Центренерго на суму 8,75 млн грн. Цікаво, що загальна сума поставок вугілля на ЦЕ (Центренерго — ред.) з цієї шахти — 65 млн грн, і до цього було сплачено вже 56,5 млн грн”, — повідомляв 26 червня голова Держмайна Дмитро Сенниченко.

Тобто, усі розрахунки з боку держави були проведені. Але гірники скаржаться, що і цих коштів їм не вистачає.

“Ситуація на шахті склалася така, що заборгованість формувалася протягом 4 місяців. Зараз трохи Центренерго з нами розрахувалося. Лишився березень дозакрити, квітень і травень”, — каже в.о. директора ПрАТ “Шахта “Надія” Ігор Пиляй.

Попереднє керівництво “Надії” підозрюється у розкраданнях

Чому прибуткова шахта скотилася у злидні, з’ясовують нині правоохоронці, каже нардеп від “Слуги народу”, обраний у Львівській області, Юрій Камельчук. Попереднє керівництво шахти підозрюється у привласненні близько 12 млн грн.

“Вони нормально відпрацьовували весь цей час, жодної допомоги не просили. З минулого року почали відпрацьовувати по прямих поставках вугілля на Центренерго, там навіть були авансові платежі. Але згідно з попередніми даними аудиту, на шахті зафіксовані зловживання з боку попереднього керівництва. Поки що дані не підтверджені, але, думаю, вони будуть. Десь 12 млн грн знайшли, які були виведені. Таким чином, попереднє керівництво, проти якого навіть кримінальна справа була відкрита, воно утворило оцей борг, який у зарплаті вилився у 3-4 місяці. Їм платили гроші, але не повну суму увесь час, і по факту заборгованість дуже зросла. За електроенергією потреба складає 50 млн”, — розповідає Камельчук.

Держава сьогодні нічого не винна “Надії”

За його словами, формально ані Кабмін, ані “Центренерго” нічого сьогодні не винні “Надії”, але ж і гірники також не винуваті, що так сталося. Можливо, “Центренерго” надасть їм авансовий платіж, каже нардеп.

“Йдуть перемовини про авансовий платіж від "Центренерго“, але у "Центренерго“ свої проблеми — у них там вже збитків на 1,8 млрд. Новий керівник теж з цим розбирається, і наскільки це буде швидко — невідомо. Поговорили про 15 млн грн, які їм виплатять протягом 10 днів, але шахтарі кажуть, що їм цього мало, просять закрити хоча б два місяці. Сьогодні триватимуть переговори про можливість отримання авансового платежу у 30, а то і в 45 млн грн, це якраз три місячних фонди оплати праці їх, по 15 млн грн у місяць”, — каже Камельчук.

Іншого виходу, каже нардеп, немає — держава не має права надавати їм фінансову допомогу.

“Не має права зараз держава ніяким чином виділити їм гроші, тому що вони на стадії закриття, держдопомога не надається таким шахтам. Воно фінансується з окремої програми про закриття шахт, в якій вони по факту наразі не перебувають”, — зазначає Камельчук.

“Надії” потрібен стабільний збут вугілля

З гірниками “Надії” вчора зустрічалася і в.о. міністра енергетики Ольга Буславець. Вона готова сприяти шахті у відновленні нормальної роботи.

“Шахта має стати до роботи та збільшувати реалізацію вугілля, адже це необхідно для отримання доходу і, відповідно, виплат заробітної плати”, — підкреслила Буславець, яка у червні ініціювала пріоритет використання українського вугілля на теплоелектростанціях саме для виведення таких шахт, як “Надія”, з депресії.

Її ініціативу підтримав Кабмін відповідним розпорядженням. Воно передбачає, що “Центренерго” має надавати пріоритет у спалюванні українського вугілля замість газу, адже такий підхід дозволить гарантувати стабільний збут вугілля не лише з шахти “Надія”, а й інших гірників, які з осені минулого року перебували у простої.