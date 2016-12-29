Последний полет российского Ту-154 продолжался около 70 секунд
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Последний полет самолета Ту-154 российского Минобороны, который упал в Черное море, длился около 70 секунд, максимальная высота была около 250 метров при скорости 360-370 километров в час. Об этом сообщил в четверг начальник службы безопасности полетов авиации вооруженных сил РФ Сергей Байнетов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Весь полет проходил около 70 секунд, могу вам сказать. Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 километров в час", - сказал он.
По его словам, "особая ситуация" на борту Ту-154 развивалась около 10 секунд.
"Я могу сказать, что радиообмен был крайне лаконичным. Вы можете представить, что ситуация развивалась за 10 секунд. Что сказать за 10 секунд? .. Поэтому анализ фразы командира говорит о начале особой ситуации, больше она ничего нам не говорит", - сказал С.Байнетов.