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Останній політ російського Ту-154 тривав близько 70 секунд

Останній політ російського Ту-154 тривав близько 70 секунд

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Останній політ літака Ту-154 російського міноборони, який впав у Чорне море, тривав близько 70 секунд, максимальна висота була близько 250 метрів при швидкості 360-370 кілометрів на годину. Про це повідомив у четвер начальник служби безпеки польотів авіації збройних сил РФ Сергій Байнетов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Весь політ проходив близько 70 секунд, можу вам сказати. Максимальна висота, яку ми визначили по параметричній інформації, становила близько 250 метрів, на цьому ешелоні швидкість в межах 360-370 кілометрів на годину", - сказав він.

З його слів, "особлива ситуація" на борту Ту-154 розвивалася близько 10 секунд.

"Я можу сказати, що радіообмін був вкрай лаконічним. Ви можете уявити, що ситуація розвивалася за 10 секунд. Що можна сказати за 10 секунд?.. Тому аналіз фрази командира говорить про початок особливої ситуації, більше вона нічого нам не говорить", - сказав С.Байнетов.

У міноборони РФ заявили, що вибуху на Ту-154 не було, але версія теракту не виключається.

Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як "доктор Ліза". Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.

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