Последними рейсами из Афганистана прибыло более 50 украинцев - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Тремя рейсами, прибывшими в международный аэропорт "Борисполь" в субботу, Украине удалось эвакуировать более 50 своих граждан и еще несколько десятков членов их семей. Об этом УНН рассказал информированный источник.
Цитата
"Этими рейсами прибыло 53 гражданина Украины и 28 членов их семей", - сообщил собеседник УНН.
Детали
Как уточнил в беседе с УНН помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко, в общем четырьмя рейсами в Украину прибыло более 400 человек.
"Среди них как граждане Украины, так и иностранцы из ряда стран, большинство из которых составляют гр. Афганистана. Все иностранцы, которые нуждались в дальнейшей помощи Украины относительно убежища переданы представителям миграционной службы, в дальнейшем ими заниматься", - отметил представитель.
Добавим
Так, 28 августа в международный аэропорт "Борисполь" прибыло сразу три эвакуационные самолеты из Афганистана.
Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, наша страна занимает восьмое место по количеству эвакуированных из Афганистана. Украине удалось перевезти оттуда 700 человек.