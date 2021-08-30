Останніми рейсами з Афганістану прибуло понад 50 українців - джерело

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“Цими рейсами прибуло 53 громадянина України та 28 членів їх сімей”, — повідомив співрозмовник УНН.

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Як уточнив в розмові з УНН помічник голови Держприкордонслужби України — прес-секретар Андрій Демченко, загалом чотирма рейсами до України прибуло більше 400 осіб.

“Серед них як громадяни України, так і іноземці з низки країн, більшість з яких становлять гр. Афганістану. Всі іноземці, які потребували подальшої допомоги України щодо притулку передані представникам міграційної служби, які в подальшому ними опікуватимуться”, — зазначив речник.

Додамо

Так, 28 серпня до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибуло одразу три евакуаційні літаки з Афганістану.



Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, наша країна посідає восьме місце за кількістю евакуйованих із Афганістану. Україні вдалось перевезти звідти 700 людей.