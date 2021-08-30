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Останніми рейсами з Афганістану прибуло понад 50 українців - джерело

Останніми рейсами з Афганістану прибуло понад 50 українців - джерело

Київ • УНН

 • 23383 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Трьома рейсами, що прибули в міжнародний аеропорт “Бориспіль” у суботу, Україні вдалось евакуювати понад 50 своїх громадян та ще кілька десятків членів їх сімей. Про це УНН розповіло проінформоване джерело.

Цитата

“Цими рейсами прибуло 53 громадянина України та 28 членів їх сімей”, — повідомив співрозмовник УНН.

Деталі

Як уточнив в розмові з УНН помічник голови Держприкордонслужби України — прес-секретар Андрій Демченко, загалом чотирма рейсами до України прибуло більше 400 осіб.

“Серед них як громадяни України, так і іноземці з низки країн, більшість з яких становлять гр. Афганістану. Всі іноземці, які потребували подальшої допомоги України щодо притулку передані представникам міграційної служби, які в подальшому ними опікуватимуться”, — зазначив речник.

Додамо

Так, 28 серпня до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибуло одразу три евакуаційні літаки з Афганістану.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, наша країна посідає восьме місце за кількістю евакуйованих із Афганістану. Україні вдалось перевезти звідти 700 людей.

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