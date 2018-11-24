Особняк Ареты Франклин продали за 300 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Особняк, принадлежавший певице Арете Франклин, продан за 300 тыс. долларов в городе Детройт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Detroit News.
Как отмечается в издании, построенный в 1927 году трехэтажный кирпичный дом, общая площадь которого составляет 520 кв. м, выставили на продажу исполнители завещания Ареты. В особняке насчитывается пять спален, шесть ванных комнат, три камина, в нем также есть гараж на три автомобиля и большой двор.
Дом приобрел житель Мичигана, имя которого не разглашается. По условиям соглашения он также получил окружающий участок площадью около 2 тыс. кв. м.
Издание добавляет, что вся недвижимость в Детройте, которая принадлежала Франклин до настоящего времени, распродана.
Напомним, американская соул-исполнительница Арета Франклин умерла в возрасте 76 лет.