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Маєток Арети Франклін продали за 300 тисяч доларів

Маєток Арети Франклін продали за 300 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Маєток, що належав співачці Ареті Франклін, проданий за 300 тис. доларів в місті Детройт. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету The Detroit News.

Як зазначається у виданні, побудований у 1927 році триповерховий цегляний будинок, загальна площа якого становить 520 кв. м, виставили на продаж виконавці заповіту Арети. В маєтку налічується п’ять спалень, шість ванних кімнат, три каміни, в ньому також є гараж на три автомобілі та великий двір.

Будинок придбав житель Мічігану, ім’я якого не розголошується. За умовами угоди він також отримав довколишню ділянку площею близько 2 тис. кв. м.

Видання додає, що вся нерухомість в Детройті, яка належала Франклін до теперішнього часу, розпродана.

Нагадаємо, американська соул-виконавиця Арета Франклін померла у віці 76 років.

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