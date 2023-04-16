Личное состояние короля Британии Карла III больше, чем у его матери Елизаветы II - Mirror

Детали

Отмечается, что в течение лет Карл экономил часть доходов, полученных от герцогства Корнуольского, а также зарабатывал деньги на жилищном строительстве, продаже печенья и пива, а также экономным образом жизни, связанным с защитой окружающей среды. Один из его бывших помощников сообщил, что король "тщательно восстановил" свои финансы после развода с Дианой в 1990-х годах.

По словам бывшего советника Карла, он "скрывает некоторые деньги" из герцогства, но не назвал конкретной суммы, добавив, что она составляет "несколько десятков миллионов". Монарх также известен тем, что тщательно выключает свет, и во время интервью Vogue как-то сказал, что "ненавидит выбрасывать что-либо, особенно предметы одежды", если знает, что "сможет использовать их в будущем".

Согласно списку самых богатых людей The Sunday Times, который будет опубликован в следующем месяце и будет включать 350 имен, Карл богаче Дэвида и Виктории Бекхэмов, сэра Элтона Джона и династии земледельцев Уорбертон. Газета сообщает, что с 2011 по 2022 год Карл увеличил годовую прибыль герцогства Корнуольского на 42,6 процента до 25,4 миллиона фунтов стерлингов.

Более 30 лет назад он также запустил ассортимент "Duchy Originals", продавая продукты из своего поместья. Сначала продукты включали печенье, а затем пиво, фитотерапию и садовые инструменты.

Напомним

Британский король Карл III планирует преодолеть разногласия между членами королевской семьи на церемонии коронации 6 мая, в частности улучшить отношения с герцогом Йоркским принцем Эндрю и принцем Гарри.