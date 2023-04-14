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Telegraph: король Чарльз III на коронации планирует примирить семью

Telegraph: король Чарльз III на коронации планирует примирить семью

Киев • УНН

 • 883776 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Британский король Чарльз III планирует преодолеть разногласия между членами королевской семьи на церемонии коронации, в частности улучшить отношения с герцогом Йоркским принцем Эндрю и принцем Гарри. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Церемония коронации пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Как пишет издание, Чарльза III "обрадовала новость", что в мероприятии примет участие герцог Сассекский принц Гарри. Его присутствие "породило надежды на перемирие с королем" после скандала, вызванного публикацией мемуаров под названием "Запасной". Как пишет издание, в день коронации Чарльз ІІІ хочет получить поддержку от обоих сыновей.

В среду Букингемский дворец объявил, что принц Гарри прибудет на церемонию без супруги Меган Маркл. В заявлении пары говорилось, что герцогиня Сассекская вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет останется в Калифорнии. 6 мая Арчи исполнится четыре года.

Поскольку Гарри больше не исполняет обязанности действующих членов королевской семьи, ему не обязательно участвовать в процессии после службы или присоединяться к другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца или на других торжествах.

Неизвестно, планирует ли он посетить частную семейную встречу после всех торжеств, на которую, вероятно, была приглашена бывшая жена герцога Йоркского Эндрю, герцогиня Йоркская Сара. Источник сообщил Telegraph, что сейчас "вокруг царит тепло и должное сплочение вокруг короля, который, в свою очередь, демонстрирует серьезный EQ (эмоциональный интеллект, - ред.), обеспечивая семье возможность объединиться".

Указывая на тот факт, что принц Эндрю и герцогиня Йоркская провели Рождество и Пасху с королем и королевой, друг добавил: "Все четверо братьев и сестер провели большую часть пасхальных выходных вместе с детьми и герцогиней. Я подозреваю, что некоторые сотрудники дворца и части СМИ значительно отстают в своем понимании этого частного семейного единства".

Напомним

Король Чарльз III планирует совершить более короткую и плавную поездку в Вестминстерское аббатство для своей коронации, сокращая маршрут процессии, которому следовала его мать в 1953 году, поскольку он стремится к более скромному мероприятию, которое будет включать некоторые современные штрихи.

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