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Telegraph: король Чарльз III на коронації планує примирити родину

Telegraph: король Чарльз III на коронації планує примирити родину

Київ • УНН

 • 883779 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Британський король Чарльз III планує подолати розбіжності між членами королівської родини на церемонії коронації, зокрема покращити стосунки з герцогом Йоркським принцом Ендрю і принцом Гаррі. Про це пише The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Церемонія коронації пройде 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Як пише видання, Чарльза III "втішила новина", що в заході візьме участь герцог Сассецький принц Гаррі. Його присутність "породила надії на перемир'я з королем" після скандалу, викликаного публікацією мемуарів під назвою "Запасний". Як пише видання, в день коронації Чарльз ІІІ хоче отримати підтримку від обох синів.

У середу Букінгемський палац оголосив, що принц Гаррі прибуде на церемонію без дружини Меган Маркл. У заяві пари йшлося, що герцогиня Сассекська разом із сином Арчі та дочкою Лілібет залишиться у Каліфорнії. 6 травня Арчі виповниться чотири роки.

Оскільки Гаррі більше не виконує обов'язки діючих членів королівської родини, йому не обов'язково брати участь у процесії після служби або приєднуватися до інших членів королівської сім'ї на балконі Букінгемського палацу або на інших урочистостях.

Невідомо, чи планує він відвідати приватну сімейну зустріч після всіх урочистостей, на яку, ймовірно, була запрошена колишня дружина герцога Йоркського Ендрю, герцогиня Йоркська Сара. Джерело повідомило Telegraph, що зараз "навколо панує тепло та належне згуртування навколо короля, який, своєю чергою, демонструє серйозний EQ (емоційний інтелект, - ред.), забезпечуючи сім’ї можливість об’єднатися".

Вказуючи на той факт, що принц Ендрю та герцогиня Йоркська провели Різдво та Великдень з королем і королевою, друг додав: "Всі четверо братів і сестер провели більшу частину великодніх вихідних разом із дітьми та герцогинею. Я підозрюю, що деякі співробітники палацу та частини ЗМІ значно відстають у своєму розумінні цієї приватної сімейної єдності".

Нагадаємо

Король Чарльз III планує здійснити більш коротку і плавну поїздку до Вестмінстерського абатства для своєї коронації, скорочуючи маршрут процесії, яким слідувала його мати в 1953 році, оскільки він прагне скромнішого заходу, який включатиме деякі сучасні штрихи.

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