Особисті статки короля Британії Чарльза ІІІ більші, ніж у його матері Єлизавети ІІ - Mirror
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Особисті статки короля Великої Британії Чарльза III становлять 600 мільйонів фунтів стерлінгів, що більше, ніж у покійної королеви Єлизавети II, чий статок минулого року оцінювався в 370 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це інформує УНН посилаючись на Mirror.
Деталі
Зазначається, що протягом років Чарльз заощаджував частину прибутків, отриманих від герцогства Корнуольського, а також заробляв гроші на житловому будівництві, продажі печива та пива, а також економним способом життя, пов’язаним із захистом навколишнього середовища. Один з його колишніх помічників повідомив, що король "ретельно відновив" свої фінанси після розлучення з Діаною в 1990-х роках.
За словами колишнього радника Чарльза, він "приховує деякі гроші" з герцогства, але не назвав конкретної суми, додавши, що вона становить "кілька десятків мільйонів". Монарх також відомий тим, що ретельно вимикає світло, і під час інтерв’ю Vogue якось сказав, що "ненавидить викидати будь-що, особливо предмети одягу", якщо знає, що "зможе використати їх у майбутньому".
Згідно зі списком найбагатших людей The Sunday Times, який буде опублікований наступного місяця і включатиме 350 імен, Чарльз багатший за Девіда та Вікторію Бекхемів, сера Елтона Джона та династію хліборобів Ворбертон. Газета повідомляє, що з 2011 по 2022 рік Чарльз збільшив річний прибуток герцогства Корнуольського на 42,6 відсотка до 25,4 мільйона фунтів стерлінгів.
Понад 30 років тому він також запустив асортимент "Duchy Originals", продаючи продукти зі свого маєтку. Спочатку продукти включали печиво, а потім пиво, фітотерапію та садові інструменти.
Нагадаємо
Британський король Чарльз III планує подолати розбіжності між членами королівської родини на церемонії коронації 6 травня, зокрема покращити стосунки з герцогом Йоркським принцом Ендрю і принцом Гаррі.