Основные боевые действия в Донецкой области ведутся в Авдеевской промзоне - А.Лысенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Донецкой области обстрелы зафиксированы на ряде участков, однако основные боевые действия зафиксированы в Авдеевской промзоне. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении противник также ведет огонь буквально по всему фронту. В частности в Луганском враг применил БМЗ, в Зайцево и Авдеевке - минометы. На других рубежах, в частности, под Горловкой и в Опытном противник также нарушал режим тишины. Основные боевые действия, как и ранее, ведутся в Авдеевской промзоне ", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что в целом прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировано 8 вражеских обстрелов, два из них - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, вчера в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако пятеро были ранены.