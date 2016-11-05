Основные боевые действия в Донецкой области ведутся в Авдеевской промзоне - А.Лысенко

"На донецком направлении противник также ведет огонь буквально по всему фронту. В частности в Луганском враг применил БМЗ, в Зайцево и Авдеевке - минометы. На других рубежах, в частности, под Горловкой и в Опытном противник также нарушал режим тишины. Основные боевые действия, как и ранее, ведутся в Авдеевской промзоне ", - сказал А.Лысенко.

Он добавил, что в целом прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировано 8 вражеских обстрелов, два из них - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, вчера в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако пятеро были ранены.