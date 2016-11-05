Основні бойові дії на Донеччині ведуться в Авдіївській промзоні - А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Минулої доби на Донеччині обстріли зафіксовані на низці ділянок, проте основні бойові дії зафіксовані в Авдіївській промзоні. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На донецькому напрямку противник також веде вогонь буквально по всьому фронту. Зокрема в Луганському ворог застосував БМБ, в Зайцевому та Авдіївці - міномети. На інших рубежах, зокрема, під Горлівкою та в Опитному противник також порушував режим тиші. Основні бойові дії, як і раніше, ведуться в Авдіївській промзоні",- сказав А.Лисенко.
Він додав, що загалом минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів, два з них - з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, учора в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, проте п'ятьох було поранено.