Основная сессия ВНО: на "отлично" справились 447 абитуриентов из более 375 тысяч

КИЕВ. 30 июля. УНН. На основную сессию ВНО в этом году зарегистрировалось 379 493 человека, из них на "отлично" ее сдали 447 участников. Об этом шла речь во время пресс-брифинга МОН о предварительных результатах ВНО и начале вступительной кампании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.