ОСМД дали дополнительное время на перезаключение договоров на коммунальные услуги из-за COVID-19

КИЕВ. 31 марта. УНН. Верховная Рада дала ОСМД дополнительное время на то, чтобы они выбрали модель договора на коммунальные услуги. Выбрать поставщика услуг можно в течение 5 месяцев со дня завершения карантина из-за COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.