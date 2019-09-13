Екскерівника столичного ОСББ підозрюють у незаконному привласненні 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Екскерівнику столичного Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку оголошено про підозру у незаконному привласненні 1 млн грн коштів мешканців будинку. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Оголошено підозру екс-керівнику ОСББ, який привласнив 1 млн грн, сплачених мешканцями будинку за комунальні послуги”, — йдеться в повідомленні.
Встановлено, що колишній голова правління ОСББ відкрив рахунки у банківській установі, на які мешканці будинку щомісячно перераховували грошові кошти за отримані комунальні послуги, а саме: постачання холодної та гарячої води, опалення будинку, електроенергію, утримання будинку та прибудинкової території.
“Надалі, голова правління ОСББ, реалізуючи свій злочинний умисел, шляхом зловживання службовим становищем на підставі підписаних ним особисто грошових чеків знімав кошти з вказаних рахунків та витрачав на власні потреби, чим заподіяв матеріальної шкоди ОСББ на суму понад 1 мільйон гривень”, — йдеться в повідомленні.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Досудове слідство триває.
Нагадаємо, у Дніпрі посадовці міської ради та підприємства-підрядника підозрюються у розкраданні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту.