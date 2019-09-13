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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 49354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109803 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101692 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Экс-руководителя столичного ОСМД подозревают в присвоении 1 млн грн

Экс-руководителя столичного ОСМД подозревают в присвоении 1 млн грн

Киев  •  УНН

 • 20340 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Экс-руководителю столичного Объединения совладельцев многоквартирного дома объявлено о подозрении в незаконном присвоении 1 млн грн средств жильцов дома. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Объявлено подозрение экс-руководителю ОСМД, который присвоил 1 млн грн, уплаченных жильцами дома за коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Установлено, что бывший глава правления ОСМД открыл счета в банковском учреждении, на которые жители дома ежемесячно перечисляли денежные средства за полученные коммунальные услуги, а именно: поставка холодной и горячей воды, отопление дома, электроэнергию, содержание дома и придомовой территории.

"В дальнейшем, глава правления ОСМД, реализуя свой преступный умысел, путем злоупотребления служебным положением на основании подписанных им лично денежных чеков снимал средства с указанных счетов и тратил на собственные нужды, чем причинил материальный ущерб ОСМД на сумму более 1 млн гривен", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Днепре должностные лица городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.

Украинские Национальные Новости

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