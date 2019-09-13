Экс-руководителя столичного ОСМД подозревают в присвоении 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Экс-руководителю столичного Объединения совладельцев многоквартирного дома объявлено о подозрении в незаконном присвоении 1 млн грн средств жильцов дома. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Объявлено подозрение экс-руководителю ОСМД, который присвоил 1 млн грн, уплаченных жильцами дома за коммунальные услуги", - говорится в сообщении.
Установлено, что бывший глава правления ОСМД открыл счета в банковском учреждении, на которые жители дома ежемесячно перечисляли денежные средства за полученные коммунальные услуги, а именно: поставка холодной и горячей воды, отопление дома, электроэнергию, содержание дома и придомовой территории.
"В дальнейшем, глава правления ОСМД, реализуя свой преступный умысел, путем злоупотребления служебным положением на основании подписанных им лично денежных чеков снимал средства с указанных счетов и тратил на собственные нужды, чем причинил материальный ущерб ОСМД на сумму более 1 млн гривен", - говорится в сообщении.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Досудебное следствие продолжается.
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