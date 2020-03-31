ОСББ дали додатковий час на переукладання договорів на компослуги через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Верховна Рада дала ОСББ додатковий час на те, щоб вони обрали модель договору на комунальні послуги. Обрати постачальника послуг можна протягом 5 місяців з дня завершення карантину через COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
“Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (проект реєстр. №3275), яким, зокрема, переноситься кінцева дата переукладення договорів співвласників багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління будинком, зобов’язані прийняти рішення щодо кожного виду комунальної послуги, а виконавці комунальних послуг – укласти із ними договори про надання комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.
“Отже, співвласники багатоквартирних будинків мають обрати модель договору на комунальні послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) не до 1 травня 2020 року, як було визначено в Законі України «Про житлово-комунальні послуги», а протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, екскерівника столичного ОСББ підозрюють у незаконному привласненні 1 млн грн.