ОСББ дали додатковий час на переукладання договорів на компослуги через COVID-19

КИЇВ. 31 березня. УНН. Верховна Рада дала ОСББ додатковий час на те, щоб вони обрали модель договору на комунальні послуги. Обрати постачальника послуг можна протягом 5 місяців з дня завершення карантину через COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.