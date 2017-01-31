Организаторы Евровидения-2017 показали сцену песенного конкурса

Дизайнером евросцены в этом году был избран Флориан Видер, в опыте которого киевская сцена - уже четвертая, которую он будет разрабатывать для международного песенного конкурса.

Ф.Видер для Евровидения 2017 г. выбрал дизайн сцены, напоминающий космический корабль или наконечник копья. В этом году сцена будет выделяться своей динамичностью и уникальным оформлением. Что позволит каждому участнику конкурса как можно лучше наполнить и подготовить свой номер.

Отметим, что конкурс на творческую концепцию сцены песенного конкурса Национальная телекомпания Украины проводила с ноября. Также Национальная телекомпания Украины заключила все необходимые договоры с главной ареной Евровидение-2017 - Международным выставочным центром, поэтому работы по строительству сцены и трибун в зале МВЦ начнутся в конце марта 2017 года.

Напомним, Стокгольм передал Киеву символический ключ Евровидения.