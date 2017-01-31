Організатори Євробачення 2017 представили сцену пісенного конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 31. січня. УНН. На офіційній сторінці Євробачення 2017 у Facebook було представили фото сцени пісенного конкурсу, який пройде у Києві з 9 по 13 травня, передає УНН.
Дизайнером євросцени цього року було обрано Флоріан Відер, на досвіді якого київська сцена - вже четверта, яку він розроблятиме для міжнародного пісенного конкурсу.
Ф.Відер для Євробачення 2017 обрав дизайн сцени, який нагадує космічний корабель або наконечник списа. Цього року сцена буде вирізнятись своєю динамічністю та унікальним оформленням. Що надасть кожному учаснику конкурсу якомога краще наповнити та підготувати свій номер.
Зазначимо, що конкурс на творчу концепцію сцени пісенного конкурсу Національна телекомпанія України проводила з листопада. Також Національна телекомпанія Україна заключила всі необхідні договори з головною ареною Євробачення-2017 – Міжнародним виставковим центром, тому роботи з будівництва сцени та трибун у залі МВЦ розпочнуться наприкінці березня 2017 року.
Нагадаємо, Стокгольм передав Києву символічний ключ Євробачення.