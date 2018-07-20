Организаторы назвали цены билетов на Олимпиаду-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Организаторы назвали цены билетов на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, передает УНН со ссылкой на японское издание Mainichi.
В частности, чтобы попасть на церемонию открытия Олимпиады, придется заплатить от 12 до 300 тысяч иен (106 - 2,67 тыс. долларов США).
Как отмечается, на большинство соревнований билеты будут стоить около 4 тыс. иен или меньше (35 долл. США). При этом для более половины событий будет предложена цена до 8 тыс. иен (70 долл. США).
Билеты на отдельные матчи в таких видах спорта, как футбол, будут стоить 2,5 тыс. иен (22 долл. США).
Самые дорогие билеты на соревнования по легкой атлетике будут стоить 130 тыс. иен (1150 долл. США), а максимальные цены на плавание и баскетбол составят 100 тыс. иен (885 долл. США).
Также сообщается, что вход на соревнования, в которых ожидаются выступления японских спортсменов, таких как дзюдо, борьба или настольный теннис, будут выше, чем на предыдущих Играх.
Продажа билетов начнется следующей весной через официальный сайт Олимпиады-2020.
Как сообщал УНН, в Японии представили талисманы Олимпиады-2020.
ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.