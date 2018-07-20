Організатори назвали ціни квитків на Олімпіаду-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Організатори назвали ціни квитків на літніх Олімпійських іграх 2020 року, які відбудуться в Токіо, передає УНН з посиланням на японське видання Mainichi.
Зокрема, щоб потрапити на церемонію відкриття Олімпіади, доведеться заплатити від 12 до 300 тисяч ієн (106 — 2,67 тис. доларів США).
Як зазначається, на більшість змагань квитки коштуватимуть близько 4 тис. ієн чи менше (35 дол. США). При цьому для понад половини подій буде запропонована ціна до 8 тис. ієн (70 дол. США).
Квитки на окремі матчі в таких видах спорту, як футбол, коштуватимуть 2,5 тис. ієн (22 дол. США).
Найдорожчі квитки на змагання з легкої атлетики коштуватимуть 130 тис. ієн (1150 дол. США), а максимальні ціни на плавання і баскетбол становитимуть 100 тис. ієн (885 дол. США).
Також повідомляється, що вхід на змагання, у яких очікуються виступи японських спортсменів, таких як дзюдо, боротьба чи настільний теніс, будуть вищими, ніж на попередніх Іграх.
Продаж квитків почнеться наступної весни через офіційний сайт Олімпіади-2020.
Як повідомляв УНН, в Японії презентували талісмани Олімпіади-2020.
ХХХII літні Ігри пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року.