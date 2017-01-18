Организатор производства суррогатного алкоголя в Ровенской области приговорен к 3 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Ровенской области организатор массового производства суррогатного алкоголя осужден на три года с испытательным сроком два года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Установлено, что для незаконной деятельности человек приспособил складские помещения общей площадью почти 600 кв м, использовал дорогостоящее современное оборудование, поддельные марки акцизного налога. Стоимость изъятого оборудования и незаконно изготовленной алкогольной продукции 17 наименований известных производителей, как установлено судом, составляет 6,4 млн. грн.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 2 года.