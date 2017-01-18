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Організатора виробництва сурогатного алкоголю на Рівненщині засуджено до 3 років

Організатора виробництва сурогатного алкоголю на Рівненщині засуджено до 3 років

Київ • УНН

 • 8742 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. На Рівненщині організатора масового виробництва сурогатного алкоголю засуджено на три роки з іспитовим терміном два роки. Про це УНН повідомили у перс-службі прокуратури рівненської області.

Встановлено, що для незаконної діяльності чоловік пристосував складські приміщення загальною площею майже 600 кв м, використовував дороговартісне сучасне обладнання, підроблені марки акцизного податку. Вартість вилученого обладнання та незаконно виготовленої алкогольної продукції 17 найменувань відомих виробників, як встановлено судом, становить 6,4 млн грн.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України та засудив до позбавлення волі строком на 3 роки з іспитовим терміном 2 роки.

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