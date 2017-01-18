Організатора виробництва сурогатного алкоголю на Рівненщині засуджено до 3 років

Встановлено, що для незаконної діяльності чоловік пристосував складські приміщення загальною площею майже 600 кв м, використовував дороговартісне сучасне обладнання, підроблені марки акцизного податку. Вартість вилученого обладнання та незаконно виготовленої алкогольної продукції 17 найменувань відомих виробників, як встановлено судом, становить 6,4 млн грн.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України та засудив до позбавлення волі строком на 3 роки з іспитовим терміном 2 роки.