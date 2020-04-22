Опубликован топ-5 самых дорогих футбольных трансферов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футбольных трансферов, передает УНН.
1. Неймар (222 мл евро): из “Барселоны” в ПСЖ в 2017 году.
2. Килиан Мбаппе (200 мл евро): из “Монако” в ПСЖ в 2018 году.
3. Филиппе Коутиньо (160 млн евро): из “Ливерпуля” в “Барселону” в 2018 году.
4. Усман Дембеле (150 млн евро): из “Боруссии” (Дортмунд) в “Барселону” в 2017 году.
5. Поль Погба (105 млн евро): из “Ювентуса” в “Манчестер Юнайтед” в 2016 году.
Портал Transfermarkt также составил рейтинг самых дорогих ФК мира. В первую тройку входят: “Манчестер Сити” (1,02 млрд евро), “Ливерпуль” (966,95 млн евро) и “Реал Мадрид” (888,5 млн евро).
Как сообщал УНН, по делу трансфера Андрея Ярмоленка из ФК “Динамо” в ФК “Боруссия” завершили досудебное расследование. Материалы дела в отношении соучредителя и председателя правления общественной организации “Юность” передали в суд, и злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в Нацполиции.
Уточним, что на счета ОО “Юность” столичный ФК “Динамо” перевёл часть платежа солидарности за трансфер футболиста, в то время, как получателем этих средств должна была быть черниговская школа “Юность”, воспитавшая Ярмоленко.
Подставная ОО в схеме освоения 150 тыс. евро появилась не случайно, уверены следователи, потому как далее, полученные нею деньги были оперативно обналичены.
По мнению директора черниговской школы “Юность” Геннадия Прокоповича, руководство “Динамо” могло быть в курсе планов по “краже” этих денежных средств.
В указанном конфликте уже есть решение Палаты споров ФИФА. Оно предписывает обязательство оплатить платеж солидарности ФК “Боруссии”, хотя немецкий клуб ранее перечислил “Динамо” всю сумму платежа солидарности за футболиста, и столичный ФК брал на себя обязательство по расчету с СДЮШОР.
По состоянию на сегодня школа “Юность” никаких средств за Ярмоленка так и не получила.