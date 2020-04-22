Опубліковано топ-5 найдорожчих футбольних трансферів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Авторитетний портал Transfermarkt сформував рейтинг найдорожчих футбольних трансферів, передає УНН.
1. Неймар (222 мл євро): з "Барселони" в ПСЖ в 2017 році.
2. Кіліан Мбаппе (200 мл євро): з "Монако" в ПСЖ в 2018 році.
3. Філіпе Коутіньйо (160 млн євро): з "Ліверпуля" в "Барселону" в 2018 році.
4. Усман Дембеле (150 млн євро): з "Боруссії" (Дортмунд) в "Барселону" в 2017 році.
5. Поль Погба (105 млн євро): з "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" в 2016 році.
Портал Transfermarkt також сформував рейтинг найдорожчих ФК світу. До першої трійки входять: "Манчестер Сіті" (1,02 млрд євро), "Ліверпуль" (966,95 млн євро) і "Реал Мадрид" (888,5 млн євро).
Як повідомляв УНН, у справі трансферу Андрія Ярмоленка з ФК "Динамо" в ФК "Боруссія" завершили досудове розслідування. Матеріали справи стосовно співзасновника і голови правління громадської організації "Юність" передали до суду, і зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили в Нацполіції.
Уточнимо, що на рахунки ГО "Юність" столичний ФК "Динамо" перевів частину платежа солідарності за трансфер футболіста, в той час, як одержувачем цих коштів повинна була бути чернігівська школа "Юність", яка виховала Ярмоленка.
Підставна ГО в схемі освоєння 150 тис. євро з'явилася не випадково, впевнені слідчі, тому як далі, отримані нею гроші були оперативно переведені в готівку.
На думку директора чернігівської школи "Юність" Геннадія Прокоповича, керівництво "Динамо" могло бути в курсі планів щодо "крадіжки" цих коштів.
У зазначеному конфлікті вже є рішення Палати суперечок ФІФА. Воно передбачає зобов'язання оплатити платіж солідарності ФК "Боруссії", хоча німецький клуб раніше перерахував "Динамо" всю суму платежу солідарності за футболіста, і столичний ФК брав на себе зобов'язання щодо розрахунку з СДЮШОР.
Станом на сьогодні школа "Юність" ніяких коштів за Ярмоленка так і не отримала.