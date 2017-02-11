Опубликовали фото ночного обстрела Красногоровки
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Фото ночного обстрела боевиками Красногоровки, что в Донецкой области, опубликовал на своей странице в Facebook глава военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук, сообщает УНН.
"Сегодня всю ночь "рашисты" цинично и жестоко расстреливали Красногоровку, очень много повреждений", - написал О.Ливанчук.
Фото повреждений домов он также опубликовал в соцсети.
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Напомним, как сообщал УНН, боевики обстреливали Красногоровку из "Градов" и минометов - штаб.