Опубликовали фото ночного обстрела Красногоровки

"Сегодня всю ночь "рашисты" цинично и жестоко расстреливали Красногоровку, очень много повреждений", - написал О.Ливанчук.

Фото повреждений домов он также опубликовал в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: П.Порошенко отверг любые попытки переложить ответственность за обострение на Донбассе на Украину.

Напомним, как сообщал УНН, боевики обстреливали Красногоровку из "Градов" и минометов - штаб.