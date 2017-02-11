Опубліковані фото нічного обстрілу Красногорівки
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Фото нічного обстрілу бойовиками Красногорівки, що на Донеччині, опублікував на своїй сторінці у Facebook голова військово-цивільної адміністрації Красногорівки Олег Ливанчук, повідомляє УНН.
"Сьогодні всю ніч "рашисти" цинічно і жорстоко розстрілювали Красногорівку дуже багато пошкоджень", - написав О.Ливанчук.
Фото пошкоджень будинків він також опублікував у соцмережі.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, бойовики обстрілювали Красногорівку з "Градів" і мінометів – штаб.