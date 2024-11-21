Опрос в Армия+: в Минобороны рассказали о результатах

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В приложении Армия+ провели 4 опроса среди военных, что помогло внедрить новые функции. По результатам создан видеокурс о беспилотниках, функция перевода между частями и планируется защищенный чат.

В приложении Армия+ уже было проведено 4 опроса среди военных, что уже позволило создать в приложении видеокурс обучения на беспилотных системах и внедрить функцию перевода между воинскими частями, а также в будущем планируется создать защищенный чат для военных. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мобильное приложение Армия+, где уже есть более 400 тыс. верифицированных военных, которые пользуются приложением, позволяют нам поддерживать прямую связь с военнослужащими, чтобы лучше понимать их предпочтения, чтобы понимать трудности, с которыми они сталкиваются, какая ситуация со снабжением на фронте, чтобы прислушиваться к потребностям наших людей и заботиться о наших защитниках. Мы провели уже 4 опроса, из которых получили получив почти 50 тыс. верифицированных отзывов от наших военных

- сказала Черногоренко.

Она отметила, что в приложении был проведен опрос, какие темы для обучения интересуют военных, и уже в приложении реализован видеокурс о беспилотных системах.

"Это самый популярный курс среди наших онлайн курсов. Более 6 тысяч военных его прошли или проходят. Мы интересовались о потребностях в ИТ-системах и наш центр инноваций уже работает над удобным, защищенным чатом. Мы собрали пожелания по питанию. Каждый 4 опрошенных выразил желание в халяльных, кошерных, растительных пайках и эта потребность также будет скоро реализована. Последний опрос мы делали по переводам и это помогло нам реализовать подачу рапортов на смену места службы. Мы разблокировали эту возможность, эту функцию. И сейчас Армия+ обработала уже более 2 тыс. таких рапортов, из них более 600 - решение положительное", - добавила Черногоренко.

Напомним

15 ноября в приложении Армия+ заработала функция перевода из части. Процесс занимает 15 минут, а рассмотрение запроса Кадровым центром ВСУ - до 72 часов.

Минобороны о вероятном взломе Резерв+: приложение не хранит никаких данных о пользователях19 окт. 2024, 15:45 • 22368 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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