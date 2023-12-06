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opros-pokazal-chto-bolee-80percent-rossiyan-podderzhivayut-putina-i-voinu-na-ukraine

Опрос показал, что более 80% россиян поддерживают Путина и войну в Украине

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 16:37  •  18231 просмотра

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Согласно опросам, на которые ссылаются профессор политологии Университета Рутгерса мотль. Несмотря на растущую тревогу и депрессию, общественная поддержка вторжения остается высокой.

Более 80% россиян поддерживают путина, войну против Украины и геноцид. Об этом свидетельствуют данные опроса озвученные в докладе Дениса Волкова, директора негосударственного социологического "Левада-центра" и Андрея Колесникова, московского политического аналитика из Фонда Карнеги. Выводы политолога из Университета Рутгерса (Ньюарк, США) Александра  мотыля, основанные на данных опроса, передает УНН.

Детали

Более 80% россиян поддерживают жестокую войну против Украины, а значит несут вину и ответственность за нее. Об этом пишет в авторской статьи для издания The Hill профессор политологии Университета Рутгерса (Ньюарк, США) Александр Мотыль, ссылаясь на данные российского опроса общественного мнения. В частности, на данные из доклада Дениса Волкова " альтернативная реальность: как российское общество научилось не волноваться из-за войны".

Итоги опрос общественного мнения в рф мотыль называет "печальным чтивом" , ведь лишь около 20% опрошенных сказали, что они - против войны.

Русские, которые решили быть равнодушными, сделали это в опросах общественного мнения, а не на демонстрациях. Они ничем не рисковали, если бы ответили "Не знаю" или  "не могу сказать". Вместо этого они решили поддержать путина и войну.

– пишет Мотыль.

Часть российских патриотов сознательно поддерживают политику президента Владимира Путина, а подавляющее большинство - апатичное, и просто пассивно и автоматически по большей части поддерживает то, что делает режим, ожидая, пока "все это закончится", – говорится в доклады.

Словом, они (русские –ред.) выбирали быть либо виновными, либо ответственными, или и тем, и другим. По крайней мере, ясно, что одна пятая часть россиян, которые являются активными и непримиримыми сторонниками войны, однозначно несут вину за зверства, которые совершает Россия в Украине.

 – считает профессор.

"Когда русские решают быть равнодушными к зверствам, совершаемым от их имени в Украине, они полностью осознают эти преступления, но все еще предпочитают поддерживать Путина и его войну", – добавляет мотыль.

По мнению американского профессора, "русские - не дикари", но они, как предполагает мотыль, "слишком готовы принять легитимность и власть диких правителей, кровожадных, жестоких и высокомерных тиранов, которые, за некоторыми исключениями, господствовали сначала Московией, а потом Российской империей и Советским Союзом".

Рабство в России было нормой на протяжении всей истории, в то время как требования свободы были скорее исключениями. Мотыль отмечает, что Путин, и его команда решили усилить это мировоззрение россиян, чтобы укрепить собственное правление.

в результате население с рабским мышлением предпочитает преступность над правосудием, хотя "Путин и его окружение хорошо знают, что они, как и многие их предшественников, уязвимые к вспышкам народного гнева " - люди в России могут, как гласит история, "наброситься на своих властителей, сжечь и ограбить их поместья", отмечает профессор Рутгарского университета мотыль.

Дополнительно

Цифры, озвученные Волковым и Колесниковым, базируются на исследованиях общественного мнения ориентировочно с августа 2022 по август 2023.

вместо опрос Московской исследовательской группы "Хроники" выявил, что количество россиян, которые полностью поддерживают вторжение России в Украину, уменьшилась почти вдвое с февраля 2023 года. "Хроники" опросили 1199 взрослых лиц по всей России по телефону с 17 по 22 октября.

опрос "Хроник" показал, что 40% россиян поддерживают вывод войск из Украины без достижения военных целей; 33% опрошенных были против выхода российских войск из Украины и хотели продолжения войны.

также отмечается, что большая часть населения России (52%) в последнее время сталкивались с тревогой или депрессией, по сравнению с примерно третью (32%) в марте 2022 года, - говорится в исследовании.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Опитування показало, що понад 80% росіян підтримують путіна і війну в Україні
The survey showed that more than 80% of russians support putin and the war in Ukraine
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Опрос показал, что более 80% россиян поддерживают Путина и войну в Украине

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