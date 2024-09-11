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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Опрос CNN: Харрис победила Трампа на дебатах

Опрос CNN: Харрис победила Трампа на дебатах

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 05:58  •  8953 просмотра

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Согласно опросу CNN, 63% зарегистрированных избирателей США считают, что Камала Харрис выступила лучше Дональда Трампа на дебатах. Результаты отражают изменение по сравнению с предыдущими дебатами Трампа.

Зарегистрированные американские избиратели, которые смотрели дебаты во вторник между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, говорят, что 63% против 37%, что Харрис выступила лучше, согласно опросу CNN, проведенному SSRS среди наблюдателей дебатов, пишет УНН.

Детали

Перед дебатами те же избиратели поровну разделились мнениями о том, какой кандидат выступит лучше: 50% сказали, что это сделает Харрис, а 50% - что Трамп.

Результаты опроса отражают мнения о дебатах только среди тех избирателей, которые присоединились к ним, и не являются репрезентативными для взглядов всей голосующей общественности. Наблюдатели за дебатами в опросе на 6 пунктов чаще были республиканцами, чем демократами, что составляет аудиторию, которая примерно на 4 процентных пункта больше склоняется к Республиканской партии, чем все зарегистрированные избиратели в стране.

"Но результаты знаменуют собой сдвиг по сравнению с июнем, когда избиратели, которые смотрели дебаты между Трампом и Джо Байденом, сказали, что 67% против 33%, что Трамп превзошел своего соперника-демократа. В 2020 и 2016 годах Байден и Хиллари Клинтон, по мнению наблюдателей дебатов, превзошли Трампа во время президентских дебатов", - указывает телеканал.

Дополнение

Методология: опрос CNN проводился с помощью текстовых сообщений среди 605 зарегистрированных избирателей США, которые заявили, что смотрели дебаты во вторник, и результаты опроса отражают только взгляды наблюдателей дебатов. Респонденты были набраны для участия в дебатах и отобраны с помощью опроса членов SSRS Opinion Panel, общенациональной репрезентативной группы, набранной с использованием методов выборки на основе вероятности. Результаты для полной выборки наблюдателей дебатов имеют погрешность выборки плюс-минус 5,3 процентных пункта.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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