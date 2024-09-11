Опитування CNN: Гарріс перемогла Трампа на дебатах

Зареєстровані американські виборці, які дивилися дебати у вівторок між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, кажуть, що 63% проти 37%, що Гарріс виступила краще, згідно з опитуванням CNN, проведеним SSRS серед спостерігачів дебатів, пише УНН.

Деталі

Перед дебатами ті ж таки виборці порівну розділилися думками про те, який кандидат виступить краще: 50% сказали, що це зробить Гарріс, а 50% - що Трамп.

Результати опитування відображають думки про дебати лише серед тих виборців, які долучилися до них, і не є репрезентативними для поглядів усієї голосуючої громадськості. Спостерігачі за дебатами в опитуванні на 6 пунктів частіше були республіканцями, ніж демократами, що становить аудиторію, яка приблизно на 4 відсоткові пункти більше схиляється до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні.

"Але результати знаменують собою зрушення порівняно з червнем, коли виборці, які дивилися дебати між Трампом та Джо Байденом, сказали, що 67% проти 33%, що Трамп перевершив свого суперника-демократа. У 2020 і 2016 роках Байден і Гілларі Клінтон, на думку спостерігачів дебатів, перевершили Трампа під час президентських дебатів", - вказує телеканал.

Доповнення

Методологія: опитування CNN проводилося за допомогою текстових повідомлень серед 605 зареєстрованих виборців США, які заявили, що дивилися дебати у вівторок, і результати опитування відображають лише погляди спостерігачів дебатів. Респонденти були набрані для участі до дебатів і відібрано за допомогою опитування членів SSRS Opinion Panel, загальнонаціональної репрезентативної групи, набраної з використанням методів вибірки на основі ймовірності. Результати для повної вибірки спостерігачів дебатів мають похибку вибірки плюс-мінус 5,3 процентних пункти.