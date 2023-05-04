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Опрос: 45% молодых людей в Японии имеют мысли о самоубийстве

Опрос: 45% молодых людей в Японии имеют мысли о самоубийстве

Киев • УНН

 • 1250160 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Опрос показал, что почти половина молодого населения Японии испытывала суицидальные мысли, передает УНН.

Детали

Согласно опросу, проведенному токийским фондом Nippon Foundation, в стране, население которой в 2022 году сократилось до 124,9 миллиона человек, по крайней мере, «каждый второй юноша» испытывает суицидальные мысли.

По данным Министерства здравоохранения Японии, самоубийства являлись основной причиной смерти среди молодежи в 2019, 2020 и 2021 годах.

«Из 14 555 опрошенных людей в возрасте от 18 до 29 лет… 44,8% пережили суицидальные мнения из-за таких проблем, как сложные отношения с близкими людьми, издевательства и беспокойства по поводу будущего образования или карьеры», - подробности опроса опубликованы Kyodo News.

Около 40% из 44,8% молодых людей «пытались покончить жизнь самоубийством или предприняли какие-то шаги к подготовке к самоубийству».

На фоне тревожной тенденции роста суицидальных мнений среди молодежи в Японии в 2022 году было зафиксировано рекордное снижение количества сокращающегося населения более чем на 0,5 миллиона человек, что означает снижение 12-й год подряд.

Тем временем правительственные данные, опубликованные в четверг, показали, что детское население Японии в возрасте 14 лет и младше «снижается 42-й год подряд, достигнув нового рекордно низкого уровня... до 14,35 миллиона по состоянию на 1 апреля, что примерно на 300 000 меньше, чем годом ранее». В эту возрастную группу входят иностранцы.

По состоянию на 1 октября население, включая иностранцев, составило 124,9 миллиона человек, при этом количество японских граждан сократилось до 122 миллионов, что является наибольшим снижением с тех пор, как сравнительные данные были доступны в 1950 году.

Тревожная тенденция указывает на то, что Токио необходимо срочно создать социальную систему, чтобы справиться с двойной проблемой снижения рождаемости и старения населения.

По данным Министерства внутренних дел и связи, во всех 47 провинциях Японии, кроме Токио, количество жителей сократилось по сравнению с октябрем прошлого года.

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