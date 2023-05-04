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Опитування: 45% молодих людей у Японії мають думки про самогубство

Опитування: 45% молодих людей у Японії мають думки про самогубство

Київ • УНН

 • 1250161 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Опитування показало, що майже половина молодого населення Японії відчувала суїцидальні думки, передає УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням, проведеним токійським фондом Nippon Foundation, у країні, населення якої в 2022 році скоротилося до 124,9 мільйона осіб, принаймні «кожний другий юнак» відчуває суїцидальні думки.

За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, самогубства були основною причиною смерті серед молоді у 2019, 2020 та 2021 роках.

«З 14 555 опитаних людей віком від 18 до 29 років… 44,8% пережили суїцидальні думки через такі проблеми, як складні стосунки з близькими людьми, знущання та занепокоєння щодо майбутньої освіти чи кар'єри», - подробиці опитування опубліковані Kyodo News.

Близько 40% із 44,8% молодих людей «намагалися покінчити життя самогубством або зробили якісь кроки до підготовки до самогубства».

На тлі тривожної тенденції зростання суїцидальних думок серед молоді в Японії у 2022 році було зафіксовано рекордне зниження кількості населення, що скорочується, більш ніж на 0,5 мільйона осіб, що означає зниження 12-й рік поспіль.

Тим часом урядові дані, опубліковані в четвер, показали, що дитяче населення Японії у віці 14 років і молодше «знижується 42-й рік поспіль, досягнувши нового рекордно низького рівня... до 14,35 мільйона станом на 1 квітня, що приблизно на 300 000 менше, ніж роком раніше». До цієї вікової групи входять іноземці.

Станом на 1 жовтня населення, включаючи іноземців, становило 124,9 мільйона осіб, при цьому кількість японських громадян скоротилася до 122 мільйонів, що є найбільшим зниженням відколи порівняні дані були доступні в 1950 році.

Тривожна тенденція вказує на те, що Токіо необхідно терміново створити соціальну систему, щоб упоратися з подвійною проблемою зниження народжуваності та старіння населення.

За даними Міністерства внутрішніх справ та зв'язку, у всіх 47 провінціях Японії, окрім Токіо, кількість жителів скоротилася порівняно з жовтнем минулого року.

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