Специалисты предупреждают, что в период аномальной жары не стоит хранить в машине воду, кремы и различные лекарственные средства. об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Express.

Детали

Во-первых, эксперты не советуют в машине хранить воду в бутылках, ведь с повышением температуры химические вещества пластика могут просачиваться в воду, делая ее опасной для потребления.

Кроме того, пластиковые бутылки могут действовать как стекло для солнечного света и потенциально вызвать пожар в автомобиле, поэтому самым безопасным вариантом будет просто вынуть бутылку из машины, чтобы обеспечить и безопасность авто, и свежесть воды.

Во-вторых, в жару в машине нельзя оставлять лекарства. Такие препараты, как парацетамол, лекарства от кашля и другие обезболивающие имеют максимальную температуру, при которой они могут оставаться эффективными.

Большинство коммерческих обезболивающих и лекарств рассчитаны только на температуру до 25°C, а это значит, что вы можете нечаянно ухудшить свое состояние, приняв их, и не вылечить болезнь, от которой они вам действительно нужны - объясняют эксперты.

И напоследок специалисты рекомендуют не хранить солнцезащитный крем, ведь он может испортиться внутри бутылочки и даже взорваться из-за давления в жару.

Дополнение

Также в издании отмечают, что водителям стоит убедиться, что у вас достаточно бензина или дизельного топлива, ведь в жару оно расходуется быстрее. Кроме того, нужно выяснить, достаточно ли в вашей машине воды и масла, которые имеют решающее значение в жаркие дни и что ваш кондиционер заправлен.

Также будьте осторожными и безопасно передвигайтесь на солнце, следите за температурным датчиком двигателя, чтобы предотвратить различные проблемы из-за жары.

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