В понедельник, 22 июля, в Карпатах, на Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей возможны осадки с грозами. На Востоке Украины преимущественно ожидается сухая и теплая погода. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Отмечается, что дождь ожидается ночью в Карпатах, на Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей. Кое-где осадки возможны и днем, в частности в Черниговской и Сумской областях кратковременные дожди и отдельные грозы.

Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части и восточных областях ночью 19-24°, днем 29-34° - говорят синоптики.

Дополнение

Ночью в киевской области возможен кратковременный дождь, но день пройдет без осадков.

Температура по области ночью 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29° - добавляют в Укргидрометцентре.

Напомним,

На днях на украинской станции «Академик Вернадский» зафиксировали значительное повышение максимальной суточной температуры. Показатели выросли до плюсовых несмотря на то, что сейчас продолжается антарктическая зима.