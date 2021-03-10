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ООС: зафиксировано четыре обстрела с позиций боевиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Пивденное и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Как отметили в пресс-центре, обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не поддавались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

9 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня.

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