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ООС: бойовики 21 раз порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Протягом минулої доби, 9 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.

Цитата

“В районі населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне війська окупанта обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік селища Троїцьке населених пунктів Пищевик та Залізне російські загарбники відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А також було помічено облаштування противником інженерних позицій в напрямку селища Троїцьке”, — повідомили у штабі.

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Деталі

Зазначається, що на обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших військових немає.

Додається, що українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

“Протягом минулої доби, метою дій противника було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь для супроводження російських інформаційних наративів щодо підготовки українських військових до силового сценарію вирішення конфлікту на Донбасі”, — йдеться у повідомленні штабу.

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Зазначається, що українська сторона СЦКК зафіксувала випадки використання з боку окупантів гарантій безпеки, наданих нашим підрозділам для проведення ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, з метою здійснення обстрілів з районів, де, згідно з гарантіями, мав дотримуватися режим тиші.

“Усі порушення з боку російсько-окупаційних військ свідчать про небажання Російської Федерації та її найманців виконувати досягнуті домовленості та подальшу ескалацію обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил”, — додається у повідомленні.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 10 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами”, — резюмували у штабі.

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