ООС: боевики 21 раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. За прошедшие сутки, 9 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
Цитата
“В районе населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное войска оккупантов обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Авдеевки, поселков Лебединский и Южное противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от поселка Троицкое населенных пунктов Пищевик и Железное российские захватчики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также было замечено обустройства противником инженерных позиций в направлении поселка Троицкое”, — сообщили в штабе.
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Детали
Отмечается, что на обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших военных нет.
Добавляется, что украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
“За прошедшие сутки, целью действий противника было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня для сопровождения российских информационных нарративов по подготовке украинских военных к силовому сценарию решения конфликта на Донбассе”, — говорится в сообщении штаба.
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Отмечается, что украинская сторона СЦКК зафиксировала случаи использования со стороны оккупантов гарантий безопасности, предоставленных нашим подразделениям для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры на временно оккупированных территориях, с целью осуществления обстрелов из районов, где, согласно гарантиям, должен был соблюдаться режим тишины.
“Все нарушения со стороны российско-оккупационных войск свидетельствуют о нежелании Российской Федерации и ее наемников выполнять достигнутые договоренности и дальнейшую эскалацию обстановки в районе проведения операции Объединенных сил”, — добавляется в сообщении.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7:00 утра 10 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
“Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам”, — резюмировали в штабе.
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