Росія хоче ввести своїх "миротворців" на Донбас шляхом провокацій - Гармаш

Деталі

За словами Гармаша, інформація про те, що проросійські бойовики укріплюють свої позиції, свідчить про підготовку окупантів до провокації, яка може спровокувати наступ з боку українських сил.

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“Варіантів три. Або в Москві дійсно готуються до наступу ЗСУ, або на фоні рішень РНБО вони залякали самі себе та готуються, що Зеленський піде далі. Або вони дійсно готують провокацію та готують оборонні кордони на випадок успішної віддачі з боку ООС”, — написав він.

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На думку Гармаша, сценарій з провокацією є найбільш вірогідним, оскільки Росія вже спрямувала зусилля на реалізацію ідеї про введення на Донбас “миротворців”, а Німеччина та Франція в рамках “нормандського формату” вже завершили роботу над “кластерами” щодо врегулювання, які невигідні Москві.

“Росіяни готують на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення „російських миротворців“. Боячись, що провокація може викликати контрнаступ ЗСУ — готуються до оборони. Мета провокації та введення „миротворців“ — створити на Донбасі нову реальність, яка дозволить законсервувати конфлікт за абхазьких зразком”, — написав Гармаш.

Доповнення

Російська Федерація спробує легітимізувати питання залучення російських миротворців для врегулювання конфлікту на сході України.