Россия хочет ввести своих "миротворцев" на Донбасс посредством провокаций - Гармаш
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Участник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш заявил о возможной подготовке России к провокации на Донбассе. Как он написал на своем Facebook, что путем провокации Кремль хочет завести своих “миротворцев” на Донбасс, передает УНН.
Детали
По словам Гармаша, информация о том, что пророссийские боевики укрепляют свои позиции, свидетельствует о подготовке оккупантов к провокации, которая может спровоцировать наступление со стороны украинских сил.
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“Вариантов три. Или в Москве действительно готовятся к наступлению ВСУ, или на фоне решений СНБО они запугали сами себя и готовятся, что Зеленский пойдет дальше. Или они действительно готовят провокацию и готовят оборонительные границы в случае успешной отдачи со стороны ООС”, — написал он.
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По мнению Гармаша, сценарий с провокацией является наиболее вероятным, поскольку Россия уже направила усилия на реализацию идеи о введении на Донбасс “миротворцев”, а Германия и Франция в рамках “нормандского формата” уже завершили работу над “кластерами” по урегулированию, которые невыгодны Москве.
“Россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения „российских миротворцев“. Боясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ — готовятся к обороне. Цель провокации и введение „миротворцев“ — создать в Донбассе новую реальность, которая позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу”, — написал Гармаш.
Дополнение
Российская Федерация попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев для урегулирования конфликта на востоке Украины.