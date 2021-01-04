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ООС: за сутки семь вражеских нарушений "режима тишины"

Киев • УНН

 • 9452 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. За минувшие сутки, 3 января, на Донбассе зафиксировано семь нарушений противником режима прекращения огня, с начала сегодняшнего дня, 4 января, наблюдается тишина. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает УНН.

ООС: за сутки семь вражеских нарушений "режима тишины"

"За прошедшие сутки, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство из них враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", как указано, вблизи Пивденного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было", - добавили в штабе.

"С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 2 января боевики трижды нарушили "режим тишины".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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