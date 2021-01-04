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ООС: за добу сім ворожих порушень "режиму тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. За минулу добу, 3 січня, на Донбасі зафіксовано сім порушень противником режиму припинення вогню, відсьогодні, 4 січня, спостерігається тиша. Про це повідомили у пресцентрі ООС, передає УНН.

ООС: за добу сім ворожих порушень "режиму тиші"

"Протягом минулої доби, 3 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість із них ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", як вказано, поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було", - додали у штабі.

"Від початку поточної доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за добу 2 січня бойовики тричі порушили "режим тиші".

Українські Національні Новини

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