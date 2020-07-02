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ООС: с начала суток боевики дважды открывали огонь

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КИЕВ. 2 июля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела вблизи Луганского. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды открывали огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское", - сказал Праута.

По его словам, здесь на рассвете боевики выпустили 10 мин калибра 82-мм, вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Минометы 120-го и 82-го калибров, а также ручные противотанковые гранатометы на этом участке фронта противник использовал во время обстрела после 6 часов утра.

"На попытки "расшатать" ситуацию украинские воины в обоих случаях ответили противнику метким огнем по его позициям, преимущественно из станковых противотанковых гранатометов. По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны за текущие сутки нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские Национальные Новости

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