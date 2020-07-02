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ООС: з початку доби бойовики двічі відкривали вогонь

ООС: з початку доби бойовики двічі відкривали вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли поблизу Луганського. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил у районі населеного пункту Луганське", - сказав Праута.

За його словами, тут на світанку бойовики випустили 10 мін калібру 82-мм, вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Міномети 120-го і 82-го калібрів, а також ручні протитанкові гранатомети на цій ділянці фронту противник використав під час обстрілу після 6-ї години ранку.

"На спроби "розхитати" ситуацію українські воїни в обох випадках відповіли противнику влучним вогнем по його позиціях, переважно зі станкових протитанкових гранатометів. За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку за поточну добу немає", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120-мм і 82-мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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