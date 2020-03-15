ООС: с начала суток враг трижды открывал огонь, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на 12:00, боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По состоянию на 12:00 по информации, с начала текущих суток, 15 марта, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения. Ночью из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения противник вел огонь по нашим защитникам н.п. Пески и Луганское", - отметил Гуцуляк.
Также отмечается, что после 7:30 наши защитники Лебединского оказались под вражеским минометным обстрелом.
"Украинские воины адекватно применяли в ответ легкое пехотное вооружение и подавляли вражескую вооруженную активность. К сожалению, в результате вражеского прицельного огня, сегодня один наш воин получил огнестрельное пулевое ранение руки. Ему оказали медицинскую помощь", - сообщил Гуцуляк.
Напомним, 14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометами калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.