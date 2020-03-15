ООС: від початку доби ворог тричі відкривав вогонь, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на 12:00, бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення. Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Станом на 12:00 за інформацією, від початку поточної доби, 15 березня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. Вночі з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння ворог вів вогонь по нашим захисникам н.п. Піски та Луганське", - зазначив Гуцуляк.
Також зазначається, що після 07:30 наші оборонці Лебединського опинилися під ворожим мінометним обстрілом.
"Українські воїни адекватно застосовували у відповідь легке піхотне озброєння та придушували ворожу збройну активність. На жаль, внаслідок ворожого прицільного вогню, сьогодні один наш воїн отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Йому надали медичну допомогу", - повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, 14 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120-мм та 82-мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.