ООС: с начала суток враг четыре раза обстрелял украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12.00 информацией, нашими воинами зафиксировано четыре нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. При этом, враг каждый раз применял на линии отметил Гуцуляк.
Отмечается, что с 5:30, в течение часа, трижды под вражеским прицельным огнем находились наши защитники Крымского. С направлений от оккупированных пгт. Донецкий, Сентяновка и Славяносербск вооруженные формирования РФ вели минометные обстрелы 120-го калибра, в общем выпустив 30 мин.
Также с 7:20 от оккупированного села Калиново-Борщеватое противник начал обстрел наших защитников г. Попасная. Противник выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
“Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую вооруженную активность адекватным ответным огнем из легкого пехотного вооружения. По имеющейся информации, боевых потерь от начала суток среди наших защитников нет. Потери оккупантов уточняются”, — добавил Гуцуляк.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.