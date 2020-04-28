ООС: від початку доби ворог чотири рази обстріляв українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:00, бойовики чотири разу порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, нашими воїнами зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. При цьому, ворог щоразу застосовував на лінії зазначив Гуцуляк.
Зазначається, що з 05:30, протягом години, тричі під ворожим прицільним вогнем перебували наші оборонці Кримського. З напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка та Слов’яносербськ збройні формування РФ вели мінометні обстріли 120-го калібру, загалом випустивши 30 мін.
Також з 07:20 від окупованого села Калинове-Борщувате ворог розпочав обстріл наших захисників м. Попасна. Противник випустив 6 мін 82-го калібру та вів вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.
“Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь з легкого піхотного озброєння. За наявною інформацією, бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає. Втрати окупантів уточнюються”, — додав Гуцуляк.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації порушили зобов’язання щодо припинення вогню та дев’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.